Sevgili Koç, bugün duyguların önüne kelimelerin geçtiği ve zihinsel uyumun her şeyden daha çekici hale geldiği bir ruh halindesin. Tam da bu durumda, kalp ritminden çok düşüncelerinin hızı seni birine yaklaştıracak. Şimdi paylaşılan her cümle ruhunu besleyen sevgi bağlarına dönüşecek.

Yani bir ilişkin varsa, partnerinle yapacağın hoş sohbetler aranızdaki bağın tazelenmesini sağlarken birlikte yeni fikirler üzerine kafa yormak heyecanını da artıracak.Ama eğer bekar bir Koç burcuysan, sadece bir cümleyle başlayan ve bir anda seni içine çeken ani bir etkileşim yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…