Sevgili Yengeç, bugün içine doğan fikirler mantıksız görünse bile seni doğru iş hedefine ulaştırabilir. Uranüs'ün İkizler burcuna geçiyle, mantığın sınırlarını zorlayan içgüdüsel hamleler kariyerinde hiç ummadığın kapıları aralıyor. Analitik verilere takılmak yerine hislerinin rehberliğine güvendiğinde karmaşık profesyonel sorunların kendiliğinden çözüldüğünü fark edeceksin.

Gizli yürüttüğün projeler veya perde arkasında yaptığın hazırlıklar bugün meyvelerini vermeye başlayabilir. Kimseyle paylaşmadığın stratejik planların iş hayatında sessiz ama derinden bir yükseliş yaşamanı sağlayacaktır. Finansal konularda sezgilerine güvenerek yapacağın küçük dokunuşlar bütçeni uzun vadede koruma altına alabilir.

Peki ya aşk? İç dünyanda yaşadığın duyguların yoğunlaştığı, sessiz ama derinden akan bir nehir gibi birine bağlandığını hissedebilirsin. Dışarıya yansıtmak istemediğin hislerin ruhunda yarattığı fırtınalar seni hem huzurlu hem heyecanlı kılıyor. Tabii bu durumda partnerinle sadece ikinizin bildiği gizli bir dil oluşturabilir. Böylece kimsenin ulaşamayacağı özel bir bağ da kurabilirsin. Bekar bir Yengeç burcuysan, platonik bir ilginin aniden derinleştiğini fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…