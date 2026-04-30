Sevgili Yengeç, bugün Ay Kova burcuna ilerlerken bağlı olduğun bir projeyi ya da kurumu aniden bırakma fikri zihnine düşüyor. Mevcut karar duygusal bir tepkiden ziyade oldukça keskin ve rasyonel bir kopuş enerjisi taşıyor. Kariyerinde ilerlemeni engelleyen bir ilişkiden özgürleşmek yeni profesyonel alanların açılmasına zemin hazırlayacaktır.

Geçmiş sorumlulukların yarattığı ağırlıktan kurtulmak vizyonunu tamamen geleceğe odaklamana yardım eder. Yerleşik bağları koparırken sergileyeceğin net tavır iş dünyasındaki imajını daha bağımsız kılacaktır. Kendine yeni bir rota yaratmak adına atacağın adımlar mesleki başarını körükleyecektir.

Peki ya aşk? Bugün derinleşmek yerine araya bilinçli bir mesafe koymayı ve olayları mantıkla çözmeyi tercih ediyorsun. İlişkin varsa, partnerine karşı derin bir aşk hissetmekten çok olup biteni rasyonel bir süzgeçten geçirerek sorunları temelden halledebilirsin. Ama bekarsan, duygusal boşlukları doldurmak yerine yalnızlığın getirdiği net gözlem gücüyle doğru insanı bekleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...