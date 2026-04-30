Sevgili Yengeç, bugün duygusal olarak derinleşmek yerine araya bilinçli bir mesafe koymayı ve olayları mantıkla çözmeyi tercih ediyorsun. İlişkin varsa partnerinle bağını hissetmekten çok rasyonel bir süzgeçten geçirerek sorunları temelden halledebilirsin.

Bekarsan duygusal boşlukları doldurmak yerine yalnızlığın getirdiği net gözlem gücüyle doğru insanı bekleyeceksin. Acele etmek yerine adayları mantıkla tartmak sana uzun vadede huzur getirecek. Kalbinin sesinden çok zihninin fısıltılarını dinlediğin bir gündesin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…