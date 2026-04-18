Sevgili Yay, bugün şahsi bir projenin veya üzerine titrediğin iş fikrinin otorite figürleri tarafından onaylanmaması sabrını sınayabilir. Zaten, Mars ile Satürn kavuşumu da 'Ben hazırım' dediğin noktada sistemin sana 'Henüz değil' demesidir. Bu engeli aşmak için ise belki de projeni daha kurumsal bir dille revize etmeli ve eksik gördüğün teknik altyapıyı tamamlamalısın. Bugün yaşadığın gecikme, projenin büyük bir yatırımcıya ulaşması için gereken olgunlaşma süresi olabilir.

Maddi anlamda ise beklediğin bir ödemenin dondurulması veya bir yatırım aracının sabit kalması sana kısıtlanmış hissettirebilir. Ancak bugün harcamalarını kısmak ve finansal disiplinini kanıtlamak, gelecekteki büyük sermaye yönetimi için sana referans olacaktır. Cüzdanını mühürle ve stratejini parlat, kazanan sen olacaksın.

Peki ya aşk? Bugün aşk hayatında kendi ördüğün duygusal duvarlar yüzünden partnerini kendinden uzaklaştırabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, iç dünyandaki bu kısıtlanma hissini ona açıkça anlatmalısın. Onun seni bir şekilde tanımasına ve hayatı paylaşmasına izin vermelisin. Ama bekar bir Yay burcuysan, bugün aşka kapılarını kapatmış gibi görünmen, sadece bir koruma kalkanı olabilir. Kalbinin kırılmasından ya da kök salmaktan mı korkuyorsun? İzin ver, aşk seni sarsın... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...