Sevgili Yay, bugün adalet ve uyum arayışın yerini hakkın olanı masadan söküp alma kararlılığına bırakıyor. İş hayatında yıllardır nezaketinden dolayı ertelediğin büyük pazarlığı bugün tamamen kendi lehine sonuçlandırıp kârlı bir sözleşmenin kazanan tarafı olabilirsin. Uzlaşmak için kendinden ödün vermek yerine, kendi şartlarını rakibine kabul ettirdiğin an kariyerindeki en büyük sıçramayı yaşayacaksın.

Tam da bu noktada, dış dünyaya yansıttığın kendinden emin ve net imajının aslında ne kadar keskin bir silah olduğunu da fark edeceksin. Artık başkalarını memnun etmek için değil de kendi standartlarını pazara dayatmak için harekete geçiyorsun. Bu durum iş çevrende devrim niteliğinde bir saygınlık getirecek ve bireysel başarılarına imza atarken arkanda bıraktığın otoriter iz gücüne güç katacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün tutku ve adalet birleşiyor; artık ilişkilerde ne istediğini çok daha net ifade ediyorsun. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin sana olan saygısının ve desteğinin arttığı, dengelerin tam da senin istediğin gibi kurulduğu bir gündesin. Bekar bir Yay burcuysan, bugün seninle aynı yüksek vizyona ve savaşçı ruha sahip o estetik ama güçlü kişiyle karşılaşabilir ve anında çekime kapılabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…