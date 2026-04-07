Sevgili Yay, bugün odağın tamamen maddi değerlerin ve öz kaynakların olacak. Merkür ile Satürn kavuşumu, finansal alanında seni çok disiplinli ve akılcı olmaya davet ediyor. Kariyerinde hak ettiğin maaşı talep etmek, bütçe planlaması yapmak veya bir yatırımın teknik detaylarını incelemek için harika bir gün. Zihnin, parayı sadece harcanacak bir şey değil, yönetilecek bir güç olarak görüyor.

Kendi yeteneklerini nasıl daha verimli kullanabileceğini düşünebilir ve bu konuda profesyonel bir eğitim alma kararı alabilirsin. Bugün cömertliğin yerini temkinli bir planlama alıyor. İşte bu da uzun vadede seni çok daha zengin kılacaktır. Harcamalarını disipline etmek, bugün sana kısıtlanmışlık hissi değil, aksine büyük bir özgürlük hissi verecek.

Peki ya aşk? Aşkta da bugün değer ve istikrar arıyorsun. Bekar bir Yay burcu isen, sana maddi veya manevi anlamda güven veren, ayakları yere sağlam basan biri dikkatini çekebilir. Sığınacak bir liman mı arıyorsun? İlişkisi olan Yay burçları için ise birbirine karşı dürüstlük ve sadakat bugün en büyük hediye olacak. Partnerinle bütçe planlamak veya ortak bir mülk üzerine konuşmak, ilişkinin geleceğini sağlamlaştıracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…