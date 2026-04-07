Sevgili Yay, bugün aşk hayatında sadece geçici duygular değil, değer ve sarsılmaz bir istikrar arıyorsun. Bekar bir Yay burcuysan, sana hem maddi hem manevi anlamda güven verebilecek, ayakları yere sağlam basan o sığınacak liman figürü dikkatini çekebilir. Artık güçlü bir omuz arıyorsun belli ki!

Peki ya ilişkisi olan Yay burçları? Dürüstlük ve sadakat bugün verilebilecek en büyük hediye senin için... Yani, partnerinle bütçe planlamak veya ortak bir mülk üzerine ciddi kararlar almak, ilişkinin geleceğine atılmış en romantik ve sağlam imza olacak. Aşkta önünü görme vakti. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...