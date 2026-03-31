Sevgili Yay, bu ay senin için bir hayli hareketli ve kazançlı geçecek. Yaratıcılığını ve yeteneklerini paraya dönüştürme şansın oldukça yüksek. Nisan ayı, özellikle 17'sinde gerçekleşecek Yeni Ay ile birlikte, spekülatif yatırımlar ve borsa gibi riskli alanlarda beklemediğin büyüklükte bir kazanç elde etme olanağı sunabilir.

Ayın sonlarına doğru ise Jüpiter'in ileri hareketi ile yurt dışı bağlantılı tüm ticari projelerin hız kazanabilir. İnce eleyip sık dokuduğun bir tanıtım kampanyasını tamamlayarak hayata geçirme fırsatı bulabilirsin. Nisan ayı boyunca üzerinde yoğunlaştığın yüksek riskli işlerden karşılık alacaksın. Ancak disiplinli ve hırslı bir şekilde büyüme hedeflerine odaklanmalı, ay boyunca odağını kaybetmemelisin!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, Mars ve Jüpiter arasındaki sert açı altında, partnerinle arandaki tutkulu oyunlar, üçüncü şahısların müdahalesiyle bir anda ciddi bir ihanet krizine dönüşebilir. Sahi, ona gerçekten güveniyor musun? Birinin partnerinin aklını çelmeyeceğinden emin misin? Ama eğer bekarsan, lüks bir etkinlikte tanışacağın kişiyle başlayan tutkulu sohbet, kısa sürede bir bağlılığa evrilebilir. Ancak bu kişinin sakladığı bir aile sırrı veya finansal geçmişi, Nisan sonunda aşkına büyük bir gölge düşürebilir. Bazen, her şey göründüğü gibi olmayabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…