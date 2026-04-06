Sevgili Yay, bu Pazartesi günü harcadığın enerjinin ve belki paranın ardından bugün, finansal disiplin ve öz değer günü. Güneş ve Satürn’ün desteği, kazançlarını korumak ve kalıcı gelir kaynakları yaratmak için sana büyük bir fırsat sunuyor. Kariyerinde kendi değerini kanıtladığın ve bunun karşılığını somut (maddi) olarak talep edebileceğin bir süreçtesin.

Maddi konularda çok daha temkinli ve akılcı hareket edeceksin. Uzun vadeli bir yatırım planı yapmak veya bir tasarruf hesabı açmak için Salı enerjisi çok uygun. Bugün sahip olduğun yeteneklerin ne kadar nadir olduğunu fark edeceksin. Kendine yatırım yapmanın, en karlı yatırım olduğunu göreceğin bir gündesin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün güvenlik her şeyden önemli. Bekar bir Yay burcu isen seni maddi ve manevi olarak destekleyebilecek arkanda dağ gibi duracak birinin varlığına ihtiyaç duyabilirsin. Aradığın aidiyet hissini bulmak üzeresin. İlişkisi olan Yaylar için ise birbirine verilen hediyelerden ziyade, zor zamanlarda gösterilen sadakat ön planda olacak. Partnerinle bütçe planlamak bile bugün sana romantik gelecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…