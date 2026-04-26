Sevgili Yay, bugün duygularını hiçbir engel tanımadan en direkt ve dürüst haliyle ifade etme cesareti gösteriyorsun. İçindeki sevgiyi ve beklentilerini saklamadan ortaya koyman bağlarını çok daha şeffaf bir noktaya taşıyacaktır. Cesaretin seni aşkta çok daha net sonuçlara ulaştıracaktır.

İlişkisi olan bir Yay burcu isen bu net tavrın partnerinle arandaki bazı belirsizlikleri kökten çözecek güce sahiptir. Tabii bekar bir Yay isen hoşlandığın kişiye karşı sergileyeceğin dürüst yaklaşım yepyeni bir aşkın kapısını aralayabilir. Doğruluğun getirdiği güç aşk hayatını iyileştirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...