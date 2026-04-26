Sevgili Yay, bugün Ay burcunda ilerlerken haftaya oldukça dinamik ve güçlü bir başlangıç yapıyorsun. Ancak bu yüksek enerjiyi kontrol altına alamazsan, projelerin arasında dağılabilir ve odağını kaybedebilirsin. Yönünü net bir şekilde seçmek, bugünün verimliliğini belirleyen en önemli unsur olacaktır.

Kariyerinde liderlik vasıflarının ön plana çıktığı bu süreçte, çevrendeki insanları vizyonunla peşinden sürükleyebilirsin. Adımlarını kararlılıkla attığında, önündeki engellerin hızla kalktığını göreceksin. Kendi yolunu bizzat çizdiğin bu pazartesi, başarının ilk büyük adımı olabilir.

Peki ya aşk? Duygularını hiçbir engel tanımadan direkt ifade etme cesareti gösteriyorsun. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, bu net tavrın partnerinle arandaki bazı belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır. Ama bekar isen, hoşlandığın kişiye karşı dürüst bir yaklaşım sergilemek ya yeni bir kapı açacak ya da durumu netleştirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...