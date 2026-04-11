Sevgili Yay, bugün Mars'ın Koç burcuna geçişiyle birlikte yaratıcı bir zihinle harekete geçmeye hazırsın. İçindeki maceracı ruhun uyandığı, kendini en cesur halinle ifade ettiğin bir Pazar günü seni bekliyor. Hobilerin veya yaratıcı projelerin, bugün somut bir başarıya dönüşebilir. Sen bugün iş dünyasının en hırslı ve kararlı yıldızısın, destek yeridir. Tam da bu durumda, yaydığın enerji birbirinden harika fırsatları beraberinde getirebilir!

Kariyerinde bugün yeteneklerini konuşturma ve risk alarak kazanç elde etme zamanı. Yaratıcı fikirlerini profesyonel bir başarıya dönüştürebilir, vizyonunla iş çevreni kendine hayran bırakabilirsin. Finansal yatırımlarda ise şans kapını çalabilir; sen de kazanmak istiyorsan, cesur ve kararlı olmalısın!

Peki ya aşk? Aşkta ise bugün kendini kahraman gibi hissedebilirsin. Bekar bir Yay burcuysan, ruhuna Mars’ın ateşiyle dokunan kişiyle yıldırım aşkına tutulabilirsin. Dikkatli ol, bu kişiye karşı şifacı rolü üstlenebilir, aşkı bir sorumluluk olarak görebilirsin. İlişkisi olanlar için ise en tutkulu ve cesur yollarla aşkı ölümsüzleştirmek gündemde. Evlilik kararı alabilir, çocuk sahibi olmayı düşünebilir ya da onun için tüm hayatını değiştirmeye karar verebilirsin aniden! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…