Sevgili Yay, bugün tüm haftanın yorucu ve koşturmacalı temposundan sıyrılıp kabuğuna çekilebilirsin. Ailene ve yuva sıcaklığına sığındığın şifalı bir gün seni bekliyor. Evinde yapacağın küçük estetik dokunuşlar, yaşam alanını bir tapınak sessizliğine ve huzuruna kavuşturabilir. Bugün geçmişle barışmak ve köklerinden gelen o sevgi enerjisini hissetmek için harika bir fırsatın var.

Tam da bu noktada, geleceğini garanti altına alacak adımlar atarken, sadece maddi kazancı değil, bu kazancın ailene ve ruhuna getireceği huzuru da öncelik haline getireceksin. Gayrimenkul işlerinde veya yerleşim konularında karşına çıkan naif fırsatlar, hayalindeki o huzurlu çalışma ortamını kurman için sana yol gösterebilir. Bugün temellerini sevgiyle ve şifayla atacaksın.

Peki ya aşk? Aşkta ise bugün aidiyet ve sığınma ihtiyacı çok baskın. Bekar bir Yay burcuysan, seni çocukluğunun o güvenli limanlarına götüren, köklerine ve değerlerine saygı duyan o naif karakter kalbini çalabilir. İlişkisi olanlar için ise partnerle evde baş başa, dış dünyadaki gürültüden izole bir şekilde geçirilecek o romantik akşam yemeği tüm yorgunluğunu alacaktır. Görünen o ki bugün, kapıyı kapattığında dışarıda kalan tüm karmaşaya inat; içeride bulduğun huzur aşk demek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…