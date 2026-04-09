Sevgili Yay, bugün aşk senin için kapıyı kapattığında dışarıdaki tüm karmaşaya inat, içeride bulduğun huzur demek. Yani, Venüs’ün yuva alanına geçişiyle birlikte partnerinle baş başa geçireceğin o sessiz akşam, tüm haftanın yorgunluğunu hücrelerinden söküp atacaktır.

Tabii eğer bekar bir Yay burcuysan, seni çocukluğunun o güvenli limanlarına götüren, köklerine ve değerlerine saygı duyan o naif karakter bugün kalbini çalabilir. Bugün aşk senin için büyük maceraların ötesinde, diz dize geçirilecek o huzurlu anlarda saklı. Aidiyet arıyorsun belli ki! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...