Sevgili Yay, bugün aşk hayatında sadece geçici heyecanlar değil, sadakat ve güvenlik arayışı içindesin. Bekar bir Yay burcuysan, sana hem maddi hem manevi anlamda destek olabilecek, arkanda sarsılmaz bir dağ gibi duracak o güvenilir liman karakterine çekim duyabilirsin. Aradığın aidiyet hissini bulmak üzeresin. Aşkın senin için artık bir sığınak olması gerektiğine karar vereceksin.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, birbirine verilen pahalı hediyelerden ziyade, zor zamanlarda sergilenen sadakat her şeyden kıymetli olacak. Partnerinle birlikte bütçe planlamak veya geleceğe dair birikim hedefleri üzerine ciddi kararlar almak bile bugün sana her türlü romantizmden daha tatlı ve güven verici gelecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...