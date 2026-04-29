Sevgili Yay, bugün Ay ve Jüpiter etkisiyle aşkın hızla büyüdüğünü hissedebilirsin. Ancak bu temponun dengesiz ilerleme ihtimalini de göz ardı etmemelisin. İlişkilerde alıştığın sınırların ötesinde bir hız ile kontrolünü kaybedebilirsin!

Özellikle de bir ilişkin varsa, partnerinle beraber alacağın hızlı kararlar heyecanlı olsa da uygulama aşamasında pürüzler çıkabilir. Belki de konu aşk olduğunda acele etmemelisin. Tabii bekar bir Yay burcuysan, bir yakınlaşmanın hızına kapılarak her şeyi bir anda ciddiyete dökme isteği duyabilirsin. Görünen o ki dengeni korumalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…