Sevgili Yay, bugün Koç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, spekülatif yatırımlardan, borsa veya değerli madenlerden gelen beklenmedik bir kazançla finansal hayatını hareketlendiriyor. Bir süredir riskli gördüğün bir girişimin aslında ne kadar kârlı olduğunu fark edip tüm sermayeni oraya kaydırma kararı alabilirsin.

Tam da bu noktada akılcı riskler alman gerektiği konusunda seni uyarmalıyız! Ne istediğini, ne kadar risk almayı tercih ettiğini, olumlu ve olumsuz durumlarda izleyeceğin yolları önceden çizmen şart. Zira, her çıkışın inişi de olabilir değil mi? Bu yüzden doğru kararı verdiğine emin olmalı, hedeflerine kilitlenmelisin. İşte bu sayede elde ettiğin başarı ile gurur duyacak, uzun vadede hayatını değiştirebileceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün beklenmedik bir hamilelik haberi veya çocuk odaklı yepyeni bir düzen kararı gündeme gelebilir. Bekar bir Yay burcuysan, bugün flörtleşmek yerine tehlikeli sularda yüzmek isteyebilirsin. Sosyal çevrende herkesin konuştuğu ama kimsenin cesaret edemediği aykırı tiple aranda bir elektriklenme olabilir. Heyecan mı, huzur mu? Senin tercihin belli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...