Sevgili Yay, bugün iş hayatında yepyeni bir çalışma disiplinine geçiş yapman veya işletmeni/ofisini en son teknolojik ekipmanlarla yenilemen için destek alıyorsun. Bir süredir verim alamadığın eski sistemi tamamen çöpe atıp yerine çok daha hızlı ve hatasız bir düzen kurmak sana profesyonel bir sınıf atlatacaktır. Yanında çalışan ekibi revize etmek veya günlük operasyonlarını tamamen modernize etmek, kâr marjını bir anda yukarı taşıyacak hamleye dönüşecek.

Maddi kazançlarını artırmak için ise emeğini ve vaktini nasıl daha verimli kullanacağına dair aydınlanmayı bugün yaşayacaksın. Eğer hizmet sektöründeysen ya da bir uzmanlık alanın varsa, bugün alacağın yeni iş teklifleri senin çok daha profesyonel ve kurumsal bir kimlik kazanmanı sağlayacak. İşindeki bu verim artışı, banka hesabındaki hareketliliği de kalıcı hale getirecektir.

Peki ya aşk? Bugün aşk hayatında iş yerindeki bir astın, üstün veya doğrudan iş birliği yaptığın biriyle başlayan, ciddi çekimin kadersel bir boyuta taşındığını görebilirsin... Günlük rutinin esnasında ya da spor salonu gibi bir ortamda tanışacağın, bir yabancı da enerjisiyle seni sarsabilir. Görünen o ki kalbini çalacak birden fazla kişi olacak. Peki senin istediğin kim? Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, partnerinle günlük hayatın sorumluluklarını paylaşma biçimin değişecek. Artık şımartılmak ve daha az yük almak istiyor olabilir misin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...