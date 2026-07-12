Sevgili Yay, bu hafta hayatındaki krizleri yönetmek, finansal stratejiler geliştirmek ve derinlemesine bir dönüşüm yaşamak adına gökyüzünden büyük bir destek alıyorsun. Eşinin veya ortaklarının maddi durumundaki gelişmeler hayatını doğrudan etkileyebilir. İçsel olarak oldukça sezgisel ve dedektifvari bir enerjiye bürünürken, hayatındaki yüzeysel olan her şeyi bütünüyle geride bırakıp sadece gerçeklerin peşinden gitmek istiyorsun.

Hafta ortasında ortaklı kazançlar ve borçlar alanında gerçekleşecek Merkür retrosu, geçmişten kalan bir krediyi, vergi borcunu veya gözden kaçmış bir sigorta ödemesini önüne getirebilir. Körleme yeni yatırımlara atılmak yerine, geçmiş mali pürüzleri temizlemek ve bütçeni bütünüyle yapılandırmak bu dönemin en akıllıca hamlesi olacaktır. Finansal olarak toparlanmak için eski alacaklarının peşine düşmek sonuç verebilir.

Duygusal hayatında ise tutkuların ve kıskançlıkların tavan yapabileceği bir hafta sonu seni bekliyor. Partnerine karşı hissettiğin şüpheleri büyütmek aranızdaki iletişimi zedeleyebilir; bu yüzden fevri çıkışlar yapmadan önce sakin kalmayı denemelisin. Bekar bir Yay burcuysan, hayatına tutkulu ama bir o kadar da karmaşık enerjiler barındıran gizemli insanların çekildiğini fark edebilirsin, adımlarını dikkatli at.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…