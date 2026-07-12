İlişkisi olan Yaylar, tutkuların ve aynı zamanda kıskançlıkların tavan yapabileceği bir hafta sonu sizi bekliyor. İçinizde uyanan şüpheleri veya güvensizlik hislerini partnerinize yansıtarak büyütmek, aranızdaki iletişimi ciddi şekilde zedeleyebilir; bu yüzden aklınıza takılanları fevri çıkışlarla sormak yerine sakin kalmayı denemelisiniz. Hislerinizle hareket edip ani krizler yaratmak yerine, açık ve net bir konuşma yapmayı seçtiğinizde aranızdaki bağın aslında ne kadar güçlü olduğunu yeniden göreceksiniz.

Bekar bir Yay burcuysanız, hayatınıza tutkulu ama bir o kadar da karmaşık enerjiler barındıran gizemli insanların çekildiğini fark edebilirsiniz. Yoğun bir çekim hissettiğiniz bu yeni profiller ilk başta heyecan verici gelse de ardında çözülmesi zor durumlar barındırıyor olabilir, bu yüzden adımlarınızı dikkatli atmalısınız. Kendinizi hemen yoğun bir duygu seline bırakmadan önce, karşınızdaki kişinin niyetinden ve hayatında bıraktığı izlerden emin olmaya çalışmalısınız.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…