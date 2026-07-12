Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 13 Temmuz - 19 Temmuz haftası Yay ve yükselen Yay burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 13 Temmuz - 19 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek?

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları