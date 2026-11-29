Sevgili Terazi, öğleden sonra Ay'ın burcundaki Venüs'le yaptığı sekstil, günün en tatlı anı olacak. Bu açı zarafetini, uyum sağlama yeteneğini ve çekiciliğini öne çıkarıyor. Pazartesi gününün yoğunluğunda bile insanlarla kurduğun nazik iletişim sana kapılar açacak. Bir ricada bulunmak ya da bir anlaşmazlığı tatlıya bağlamak için bu saatleri seç.

Sabah Güneş ile ilişki evindeki Satürn arasındaki üçgen tam oluyor. Bir ortaklık, bir sözleşme ya da ilişkinde verilecek ciddi bir karar için zemin çok sağlam. Öğleye doğru Ay ile Jüpiter'in sosyal çevre evindeki kavuşumu ise bir arkadaşından gelecek destekleyici bir haberi işaret ediyor.

Akşam Ay Başak'a, yani dinlenme ve iç dünya evine geçiyor. Bekar Teraziler, kendini biraz geri çekip ne istediğini düşünmek için güzel bir akşam. Partnerli Teraziler, partnerinle sessiz ve huzurlu bir akşam geçirmek ikinizi de dinlendirecek. Erken yatmak ve iyi bir uyku, yarına taze başlamanın anahtarı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…