Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn bu haftanın merkezinde. Salı günü Jüpiter ile kurduğu üçgen bir kredi, ödeme planı ya da ortaklaşa üstlenilen maddi sorumluluk konusunda ilerleme sağlayabilir; vereceğin kararın etkisi uzun süre devam edebilir. Öğleden sonraki Mars-Satürn karesi ise bir ortakla aranda para kaynaklı bir gerginlik yaratabilir. Sertleşmek yerine akşam saatlerinde konuyu yeniden konuşman çözüm bulmanı kolaylaştırabilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…