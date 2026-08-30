Sevgili Oğlak, Satürn’ün etkisi bu hafta bedeninin genel bakımını ihmal etmemen gerektiğini hatırlatıyor. Saçında, tırnaklarında ya da genel enerjinde fark ettiğin belirgin bir değişikliği doğrudan bir vitamin ya da mineral eksikliğine bağlamamalısın. Düzenli beslenmek, yeterince su içmek ve devam eden bir değişiklik varsa uzman görüşü almak en doğru yaklaşım olur. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…