Sevgili Oğlak, bu hafta karşındaki kişi öne çıkıyor. 1 Eylül’de yöneticin Satürn ev alanından Jüpiter ile üçgen kuruyor; ilişkin varsa, salı günü birlikte oluşturacağınız somut bir plan ilişkinize daha fazla güven verebilir. Ancak aynı gün öğleden sonraki Mars-Satürn karesi bir gerginlik yaratabilir; beklentileriniz uyuşmadığında karşılıklı sabırsızlık yaşanabilir.

Bekarsan, pazar günü Ay ile Mars ilişkiler alanında buluşuyor ve biri sana beklemediğin kadar hızlı yaklaşabilir. Bu tempo seni rahatsız ederse hemen geri çekilmek yerine kendi hızını açıkça söylemen yeterli olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…