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Oğlak Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 31 Ağustos - 6 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta yöneticin Satürn merkezde. 1 Eylül’de ev alanından Jüpiter ile üçgen kuruyor, yani ailenle ya da yaşadığın yerle ilgili geleceğe dönük bir konu salı günü daha uygulanabilir bir hâle geliyor. Ancak aynı gün öğleden sonraki Mars-Satürn karesi bir ortakla aranda gerginlik yaratabilir; beklentiler uyuşmadığında karşılıklı sabırsızlık yaşanabilir. Akşamki Merkür-Mars sekstili ise konuşarak ortak bir çözüm bulmanı kolaylaştırıyor. Cuma günkü Son Dördün günlük düzeninde bir sadeleşme istiyor.

Maddi olarak salı günü bir kredi, ödeme planı ya da ortaklaşa üstlenilen maddi sorumluluk konusunda ilerleme sağlayabilirsin. Karar verirken yalnızca aylık tutarı değil, toplam maliyeti de hesaplamalısın.

Aşk hayatında pazar günü karşındaki kişi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, Ay ile Mars ilişkiler alanında buluşuyor ve partnerin ani bir tepki verebilir; hemen savunmaya geçmek yerine önce ne anlatmak istediğini dinlemelisin. Bekar bir Oğlak burcu isen, hayatında belirli bir düzen kurmuş biri bu hafta sana güven verebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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