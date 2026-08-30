Sevgili Oğlak, bu hafta yöneticin Satürn merkezde. 1 Eylül’de ev alanından Jüpiter ile üçgen kuruyor, yani ailenle ya da yaşadığın yerle ilgili geleceğe dönük bir konu salı günü daha uygulanabilir bir hâle geliyor. Ancak aynı gün öğleden sonraki Mars-Satürn karesi bir ortakla aranda gerginlik yaratabilir; beklentiler uyuşmadığında karşılıklı sabırsızlık yaşanabilir. Akşamki Merkür-Mars sekstili ise konuşarak ortak bir çözüm bulmanı kolaylaştırıyor. Cuma günkü Son Dördün günlük düzeninde bir sadeleşme istiyor.

Maddi olarak salı günü bir kredi, ödeme planı ya da ortaklaşa üstlenilen maddi sorumluluk konusunda ilerleme sağlayabilirsin. Karar verirken yalnızca aylık tutarı değil, toplam maliyeti de hesaplamalısın.

Aşk hayatında pazar günü karşındaki kişi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, Ay ile Mars ilişkiler alanında buluşuyor ve partnerin ani bir tepki verebilir; hemen savunmaya geçmek yerine önce ne anlatmak istediğini dinlemelisin. Bekar bir Oğlak burcu isen, hayatında belirli bir düzen kurmuş biri bu hafta sana güven verebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…