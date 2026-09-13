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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 14 Eylül - 20 Eylül Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Eylül - 20 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 14 Eylül - 20 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta Satürn size sabrın karşılığını almanın vaktinin geldiğini fısıldıyor. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan Oğlaklar, duygularını sözle ifade etmek yerine hâlâ eylemlere güveniyor olabilir; bu hafta bir kez de içinizden geçeni açıkça söylemeyi deneyin, karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Bekar Oğlaklar için hafta, iş ya da sorumluluklar arasında sıkışmışken beklenmedik şekilde ciddi bir tanışma yaşanabilir. Mesafeli duruşunuz güven inşa etmek için zaman istiyor, bu normal; ama küçük bir sıcaklık göstermek uzun vadeli planlarınıza hiç zarar vermeyecek. İstikrarınız bu hafta da en büyük gücünüz.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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