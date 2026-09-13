Sevgili Oğlak, bu hafta Satürn size sabrın karşılığını almanın vaktinin geldiğini fısıldıyor. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan Oğlaklar, duygularını sözle ifade etmek yerine hâlâ eylemlere güveniyor olabilir; bu hafta bir kez de içinizden geçeni açıkça söylemeyi deneyin, karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Bekar Oğlaklar için hafta, iş ya da sorumluluklar arasında sıkışmışken beklenmedik şekilde ciddi bir tanışma yaşanabilir. Mesafeli duruşunuz güven inşa etmek için zaman istiyor, bu normal; ama küçük bir sıcaklık göstermek uzun vadeli planlarınıza hiç zarar vermeyecek. İstikrarınız bu hafta da en büyük gücünüz.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…