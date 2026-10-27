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Oğlak Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ekim Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay altıncı evinde bağırsak, sindirim ve günlük rutin alanını öne çıkarıyor; sabah Plüton üçgeni öğün düzeni kurmak için güzel bir zemin sunuyor. Öğleye doğru Uranüs'le yan yana gelen Ay'la birlikte vardiya ya da iş akışındaki ani değişiklik uykunu bozabilir, bu yüzden uyku saatini sabit tut. Satürn dördüncü evinde olduğundan akşamki sekstil, evde dizlerin ve belin için hafif bir esneme programını destekliyor. Mars ve Jüpiter sekizinci evinde enerjiyi yükseltirken gece geç saate kadar çalışmak kasları yorabilir. Venüs kariyer evinde geri giderken stres boğaz ve çene çevrene yansıyabilir; dişlerini sıkmadığından emin ol. Kahveyi öğleden sonra bırak, bitki çayı seç. Hafif bir yürüyüş kalbini rahatlatır. Göğsünde bir baskı hissedersen yavaşça otur ve derin bir nefes al; rahatsızlık sürerse bir uzmana danış.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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