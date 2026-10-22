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Oğlak Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ekim Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, arkadaşlarla geç saate kalan buluşmalar bu akşam uykunu kısaltabilir; Güneş'in Akrep'e geçişiyle sosyal temposu yükselen bir dönem başlıyor. Öğle saatlerinde iş yerinde oturduğun sandalyenin yüksekliğini ayarla. Akşam yemeğinde ağır yağlı yiyeceklerden kaçın. Merkür yarın retroya girerken göz yorgunluğunu azaltmak için bilgisayar molalarını sıklaştır. Sabah güneşi alırken beş dakika yürümek eklemlerini canlandırır. Yatmadan önce bacaklarını yukarıda tutup beş dakika dinlenmek dolaşımı rahatlatır. Ilık bir duş al ve erken uyu. Dizlerine iyi gelen kısa bir yürüyüş, günü rahat kapatmanı sağlar. Ellerini ve bileklerini günde birkaç kez hafifçe çevirmek bilgisayar yorgunluğunu azaltır. Bol su iç ve öğün aralarında kuru meyve ya da ceviz atıştır. Toplantılar arasında ayakta durup topuklarının üzerinde yükselmek baldırlarını canlandırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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