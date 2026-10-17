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Oğlak Burcu right-white
18 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ekim Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay burcunda İlk Dördün'e ilerlerken kariyer evindeki Güneş'le kare kuruyor ve dizlerinde, eklemlerinde ya da genel olarak vücudunda bir ağırlık hissi bırakabilir. Güne esneme hareketleriyle başlamak ve öğleden sonra kısa bir yürüyüş yapmak rahatlatır. On birinci evdeki Merkür sabahki Ay uyumuyla sosyal bir hareketi, örneğin arkadaşla yürüyüşü destekliyor. Günün sonunda ılık bir duş al ve protein ile sebze dengesine dikkat et. İş düşüncesini yatağa taşımamaya çalış. Gün içinde su tüketimini artırmak da yeterli. Eklemlerini ısıtmak için sabah birkaç dakika hafif hareket yapmak ve gün boyunca yeterince sıvı almak ağrıyı azaltır. Akşam yemeğini erken yemek ve ekran ışığını azaltmak uykunu derinleştirir. Sevdiğin bir müziği açıp gevşemek de iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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