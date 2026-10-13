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Oğlak Burcu right-white
13 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:13
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ekim Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, diz, eklem ve kemik bölgende yorgunluk hissedebilirsin; uzun toplantılarda ayağa kalkıp bacaklarını germek rahatlatır. Sekizinci evdeki Jüpiter Ay'la kare yaparken aşırı yemeye ve geç saatli yemeklerle sindirimi yormaya yol açabilir. Ay'ın arkadaş çevresi evinden geçmesi sosyal buluşmalarda uykunu kısaltabilir, yatmadan önce ılık bir duş uykuya geçişi kolaylaştırır. Venüs retrosu arkadaş ortamında duygusal bir yükü bedenine bırakabilir. Ağır bir antrenman başlatmak yerine hafif bir yürüyüş seç. Kalsiyum ve D vitamini kaynaklarına yönelmek kemik sağlığın için iyi bir seçim. Dizlerini soğuktan korumayı unutma. Sıcak bir kompres diz çevrendeki sertliği yumuşatır. Uzun süre aynı pozisyonda oturmamak bel ve diz çevresindeki sertliği azaltır. Bol su içmek de eklem sıvısını destekler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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