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Oğlak Burcu right-white
9 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Ekim Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, uzun saatler ayakta ya da masa başında geçirmek diz ve eklemlerinde bugün hassasiyet yaratabilir; Ay'ın Terazi'ye geçişi iş yükünü artırıyor. Öğleden sonra Ay'ın Neptün'le karşıtlığı ev ve iş dengesindeki yorgunluğunu bedenine yansıtıp kemiklerinde ağırlık hissi verebilir. Gün içinde birkaç kez ayağa kalkıp bacaklarını germek eklemlerini rahatlatır. Sonbaharın serinliğinde dizlerini sıcak tutmak ve yoğurt gibi kalsiyum açısından zengin besinleri tercih etmek de bugün işe yarar. Ay'ın Plüton'la üçgeni dayanıklılığını artırıyor, yine de kendini aşırı zorlamamak gerek. Akşam sıcak bir duşla kasların rahatlar. Dizlerine binen yükü azaltmak için mümkünse merdiven yerine asansörü seçmek de bugün iyi gelir. Sırt çantası taşıyorsan ağırlığı iki omuza eşit dağıtmayı unutma.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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