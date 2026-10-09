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Oğlak Burcu right-white
10 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Ekim Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, iş yükü ve görünürlük baskısı bugün diz, eklem ve sırt bölgende sertlik olarak hissedilebilir, çünkü Yeniay kariyer alanında başlıyor. Yöneticin Satürn'ün Ay'la karşıtlığı sabah kemik ve diş sağlığını öne çıkarıyor; uzun toplantılarda ayağa kalkıp bacaklarını germek eklemlerini rahatlatır. Dizlerini serin havada sıcak tutmak ve kalsiyum açısından zengin besinleri tercih etmek de yarar sağlar. Gece Venüs ile Mars'ın karesi sinirlerini gerip uykunu bölebilir, yatmadan önce sıcak bir duş ve hafif esneme iyi gelir. Gün sonunda hafif bir yürüyüş dizlerini zorlamadan dolaşımı açar. Gün içinde yeterli su içmek eklem sıvısını destekler. Sırt çantası taşıyorsan ağırlığı iki omuza eşit dağıtmayı unutma. Akşam sıcak bir duş kaslarını gevşetir ve uykuya geçişi kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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