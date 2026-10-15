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Oğlak Burcu right-white
16 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Ekim Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay burcuna geçerken bedenin yavaşlama ve düzen isteği duyuyor; sekizinci evindeki Mars dördüncü evdeki Satürn'le öğle saatlerinde üçgen yaparken uzun süre oturarak çalıştıysan bacaklarında ağırlık ve belinde sertlik hissedebilirsin. Her saat başı ayağa kalkıp kısa bir yürüyüş yapmak ve dizlerini hafifçe bükerek esnemek kan dolaşımını rahatlatır. Evde dinlenmek ve düzenli uyku bu üçgenin sana sunduğu en iyi destek. Gece Neptün'le açı yapan Ay dalgınlık ya da halsizlik getirebilir, ağır yemekten uzak durup sıcak bir içecek içmek yeterli. Masa başında sırtını destekleyen bir oturuş tercih et. Gün boyu yeterince su iç. Sabaha doğru ileri harekete geçen Plüton eski bir sağlık alışkanlığını yenilemek için motivasyon verebilir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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