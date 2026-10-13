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Oğlak Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Ekim Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay'ın on ikinci evden geçişi bedeninin yavaşlamak ve dinlenmek istediğini gösteriyor; erken yatmak bağışıklığını destekler. Diz, eklem ve kemik bölgende yorgunluk hissedebilirsin, uzun toplantılarda ayağa kalkıp bacaklarını germek rahatlatır. Sabaha doğru Ay'ın Neptün'le üçgeni ev ve aile huzuruyla birlikte uykuyu iyileştiriyor. Öğleden sonra altıncı evdeki Uranüs Ay'la karşılaşırken günlük tempo aniden değişebilir, bu da kas gerginliği ve baş ağrısı getirebilir. Venüs retrosu arkadaş ortamında duygusal bir yükü bedenine bırakabilir. Kalsiyum ve D vitamini kaynaklarına yönelmek kemik sağlığın için iyi bir seçim. Dizlerini soğuktan korumayı unutma. Sıcak bir kompres sertliği yumuşatır. Uzun süre aynı pozisyonda oturmamak bel ve diz çevresindeki sertliği azaltır. Bol su içmek eklem sıvısını destekler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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