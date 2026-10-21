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Oğlak Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ekim Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, on birinci evinde yavaşlayan Merkür ve geri hareketli Venüs arkadaşlarla geç saate kadar süren konuşmalara sebep olabilir; uykunu kısaltmamaya dikkat et. Gece Ay'ın altıncı evindeki Uranüs'le karesi uykunu hafif bölebilir, sabah diz ve bel çevrene ısınma hareketleri yap. Dördüncü evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı ev ve aileden gelen bir yükün bedeninde sertlik bırakmasına yol açabilir. Ay üçüncü evinde bütün gün yönsüz kaldığı için el, bilek ve omuzlarını sık sık dinlendir. Akşam sakin bir yürüyüş ve ılık bacak banyosu rahatlatır. Bol su iç. Dizlerini korumak için mümkünse merdiven yerine asansörü seç. Masa başında uzun kalıyorsan her saat başı kalkıp bacaklarını ger. Akşam yemeğini hafif tut.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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