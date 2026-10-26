article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 27 Ekim Salı Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
27 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ekim Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay beşinci evinde kalp ritmin, göğsün ve sırtın yoğun duygulara karşı duyarlı hale gelebilir. Sabah Mars karesi çarpıntı ya da huzursuzluk getirirse güne kafeinsiz başla. Öğle vakti Ay retro Merkür'le karşı karşıya gelirken arkadaş ortamındaki yoğun konuşmalar boğazını yorabilir, su iç. Akşamüstü Jüpiter karesi eğlence ortamında fazla yemeğe ve geç yatmaya yol açabilir; ara öğünleri sadeleştir. Omuz başlarına sıcak bir havlu koymak sinir sistemini rahatlatır. Derin nefes almayı ihmal etme, gece hafif bir çorba iç. Kahveyi öğleden sonra bırak, yerine bitki çayı seç. Göğsünde bir baskı hissedersen yavaşça otur, omuzlarını geriye çek ve derin bir nefes al. Hafif bir yürüyüş de kalbini rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Oğlak burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın