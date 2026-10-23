article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 24 Ekim Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Ekim Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş ile Venüs'ün arkadaşlık alanında buluşması bu akşam yapılacak bir sosyal etkinlik yüzünden uyku saatini kaydırabilir; bedenin ise sana erken dinlenmeyi öneriyor. Diz, bel ve eklem çevrende sertlik varsa ısınma hareketleri yap, merdiven çıkarken dizlerini zorlama. Merkür'ün öğleye doğru başlayan geri hareketi sırasında uzun süre bilgisayar başında kalmak göz ve boyun yorgunluğu yaratabilir; saatte bir ayağa kalk ve pencereden uzağa bak. İkindi vakti Satürn'e yaklaşan Ay sana disiplinli bir spor düzeni kurma fırsatı veriyor. Ceviz, badem ve kuru meyve gibi besleyici atıştırmalıklar enerjini dengeler. Hareket etmeden önce on dakikalık bir ısınma yapmak diz sağlığını korur, gece ise ılık bir kompresle eklem ağrılarını yatıştırabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Oğlak burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın