Sevgili Kova, Başak Yeni Ayı başkalarıyla bağlantılı bir para konusunu daha düzenli hale getirmeni sağlayabilir. Bir süredir taksitini ödediğin bir borç varsa kalan tutarı, kaç ay daha süreceğini ve erken kapatmanın sana avantaj sağlayıp sağlamadığını öğrenmek isteyebilirsin. Hafta sonundaki Merkür-Uranüs üçgeni bu konuda işine yarayacak yeni bir bilgi getirebilir. Rakamlar değişmişse eski plana göre devam etmek yerine yeniden hesap yap. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…