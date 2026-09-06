Sevgili Koç, haftanın ortasından itibaren biriyle birlikte ödediğin bir masraf ya da daha önce konuştuğunuz bir para konusu yeniden açılabilir. Venüs’ün 10 Eylül’de Akrep’e geçmesiyle “kim ne kadar verecek?” kısmını bu kez daha açık konuşmanız gerekebilir. Özellikle daha önce anlaştığınız rakam değiştiyse eski hesabı sürdürmek yerine yeni tutar üzerinden tekrar anlaşın. Ödeme yapmadan önce son rakamı bir kez daha kontrol etmen sonradan çıkabilecek karışıklığı önleyebilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…