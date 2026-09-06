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Koç Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 7 Eylül - 13 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 7 Eylül - 13 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftanın başında sevgilinle daha eğlenceli ve hareketli planlar yapmak isteyebilirsin. Ay-Jüpiter kavuşumu birlikte dışarı çıkmak, uzun zamandır gitmediğiniz bir yere uğramak ya da ilişkinize biraz neşe katacak bir şey yapmak için güzel bir hava yaratıyor. Haftanın ortasında ise güvenle ilgili daha derin bir konu açılabilir. Daha önce üstünü kapattığınız bir mesele yeniden gündeme gelirse bu kez gerçekten neye kırıldığınızı konuşun; konuyu uzatmak yerine ikiniz de ne beklediğinizi açıkça söylerseniz iş daha kolay çözülür.

Haftanın ilk günlerinde sosyal bir ortamda biriyle tanışman mümkün. Hafta sonundaki Merkür-Uranüs üçgeni ise beklemediğin bir mesajı ya da hiç hesapta yokken başlayan bir sohbeti getirebilir. Daha ilk günden “bu nereye gider?” diye düşünme; konuşma hoşuna gidiyorsa sürdür ve karşındaki insanı zaman içinde tanı. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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