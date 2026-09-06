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Koç Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 7 Eylül - 13 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 7 Eylül - 13 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftaya kendini göstermek ve biraz da keyfine göre hareket etmek isteyerek başlayabilirsin. Ay’ın Aslan’a geçişi ve 8 Eylül’deki Ay-Jüpiter kavuşumu özellikle yaratıcı bir işte, sunumda ya da fikrini anlatman gereken bir konuda seni öne çıkarabilir. Fakat asıl değişim 10 Eylül’deki Başak Yeni Ayı ile geliyor. İşlerini hangi sırayla yaptığından gün içinde nelere gereğinden fazla vakit ayırdığına kadar günlük düzeninde seni yoran şeyleri değiştirmek isteyebilirsin. Her şeyi bir günde düzeltmeye çalışma; haftanın sonunda gerçekten sürdürebileceğin bir düzen kurman çok daha işine yarar.

Para konusunda haftanın ortasından itibaren ortak ödemeler, borçlar ya da biriyle birlikte yaptığın maddi bir plan daha fazla dikkat isteyebilir. Venüs’ün 10 Eylül’de Akrep’e geçmesiyle “kim ne kadar ödüyor?” gibi daha önce üzerinde fazla durmadığın bir ayrıntıyı konuşman gerekebilir. Burada mesele hesabı kuruşu kuruşuna tutmak değil; sonradan kafana takılmayacak bir paylaşım yapmak. Uranüs’ün aynı gün retroya dönmesi ise daha önce aldığın bir kararı yeniden kontrol etmene neden olabilir; konuşulan rakamın sonradan değişmemesi için yazılı kısmına da göz at.

Peki ya aşk? Haftanın başında Ay-Jüpiter kavuşumuyla aşk hayatın daha hareketli olabilir; sevgilinle eğlenceli bir plan yapmak ya da uzun zamandır gitmediğiniz bir yere gitmek isteyebilirsiniz. Venüs Akrep’e geçtiğinde ise ilişkinin güven tarafı daha fazla önem kazanabilir ve sevgilinle daha önce üstünü kapattığınız bir meseleyi konuşabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde sosyal bir ortamda biriyle tanışman da mümkün; hafta sonundaki Merkür-Uranüs üçgeni hiç beklemediğin bir mesaj getirebilir. Daha ilk konuşmadan sonucu düşünmek yerine karşındaki insanı tanımaya bak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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