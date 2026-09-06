Sevgili Kova, bu hafta para, güven ve sorumluluklarla ilgili bir konuyu daha ciddi ele alabilirsin. 10 Eylül’deki Başak Yeni Ayı özellikle uzun süredir üzerinde durmadığın bir maddi konuyu düzene sokma isteği getirebilir. Uranüs’ün İkizler’de retroya dönmesi ise son aylarda büyük bir hevesle başladığın bir şeyi gerçekten sürdürmek isteyip istemediğini düşündürebilir. Vazgeçmek zorunda değilsin; artık sana uymayan kısmını değiştirmen yeterli olabilir.

Para konusunda bu hafta daha önce verdiğin bir depozito, güvence bedeli ya da geri alınması gereken bir para yeniden gündeme gelebilir. Beklediğin tutarın ne zaman döneceği belli değilse bu kez konuyu takip etmek isteyebilirsin. Hafta sonundaki Merkür-Uranüs üçgeni işi hızlandıracak bir bilgiye ulaşmanı sağlayabilir. Bir telefon ya da kısa bir yazışma düşündüğünden fazla iş görebilir.

Peki ya aşk? Venüs Akrep’e geçtiğinde iş hayatındaki yoğunluk sevgiline ayırdığın zamanı azaltabilir. Bütün haftayı iş konuşarak geçirmek yerine ikinize ait bir zamanı baştan ayırmanız iyi olabilir. Hayatında biri yoksa bu hafta aşk konusunda fazla uğraşmak istemeyebilirsin; biri ilgini çekse bile önce kendi programına ve önceliklerine bakmak isteyebilirsin. Her hafta yeni bir başlangıç yaşamak zorunda değilsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…