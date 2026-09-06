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Kova Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 7 Eylül - 13 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 7 Eylül - 13 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta para, güven ve sorumluluklarla ilgili bir konuyu daha ciddi ele alabilirsin. 10 Eylül’deki Başak Yeni Ayı özellikle uzun süredir üzerinde durmadığın bir maddi konuyu düzene sokma isteği getirebilir. Uranüs’ün İkizler’de retroya dönmesi ise son aylarda büyük bir hevesle başladığın bir şeyi gerçekten sürdürmek isteyip istemediğini düşündürebilir. Vazgeçmek zorunda değilsin; artık sana uymayan kısmını değiştirmen yeterli olabilir.

Para konusunda bu hafta daha önce verdiğin bir depozito, güvence bedeli ya da geri alınması gereken bir para yeniden gündeme gelebilir. Beklediğin tutarın ne zaman döneceği belli değilse bu kez konuyu takip etmek isteyebilirsin. Hafta sonundaki Merkür-Uranüs üçgeni işi hızlandıracak bir bilgiye ulaşmanı sağlayabilir. Bir telefon ya da kısa bir yazışma düşündüğünden fazla iş görebilir.

Peki ya aşk? Venüs Akrep’e geçtiğinde iş hayatındaki yoğunluk sevgiline ayırdığın zamanı azaltabilir. Bütün haftayı iş konuşarak geçirmek yerine ikinize ait bir zamanı baştan ayırmanız iyi olabilir. Hayatında biri yoksa bu hafta aşk konusunda fazla uğraşmak istemeyebilirsin; biri ilgini çekse bile önce kendi programına ve önceliklerine bakmak isteyebilirsin. Her hafta yeni bir başlangıç yaşamak zorunda değilsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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