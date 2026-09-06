Sevgili Kova, Uranüs’ün geri harekete geçmesiyle bir süredir devam ettirdiğin spor ya da hareket düzenini değiştirmek isteyebilirsin. Sana artık uymayan bir programı sırf başladın diye aynı şekilde sürdürmek zorunda değilsin. Süresi fazla geliyorsa kısaltabilir, saatini değiştirebilir ya da haftada kaç gün yaptığını yeniden ayarlayabilirsin. Önemli olan seni birkaç gün içinde bezdirecek bir program değil, devam ettirebileceğin bir düzen kurmak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…