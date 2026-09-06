Sevgili Kova, Venüs Akrep’e geçtiğinde iş hayatındaki yoğunluk sevgiline ayırdığın zamanı azaltabilir. “Bu hafta çok yoğunum” deyip ilişkiyi tamamen sonraya bırakmak yerine kısa da olsa birlikte olacağınız bir zaman belirleyin. O sırada sürekli telefonuna ya da iş mesajlarına dönmek yerine gerçekten onunla ilgilenmen, sürenin uzunluğundan daha önemli olabilir.

Bu hafta aşk konusunda fazla uğraşmak istemeyebilirsin. Biri ilgini çekse bile hemen bir şey başlatmak yerine kendi programına ve önceliklerine bakmak isteyebilirsin. Bunun için kendini zorlamana gerek yok; birini merak etmek illa hemen görüşmeye başlaman gerektiği anlamına gelmiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…