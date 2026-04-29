Sevgili Kova, bugün Ay ve Jüpiter etkisiyle zihnindeki bir fikrin artık tamamlandığını hissedebilirsin; ancak süreç aslında hâlâ aktif bir gelişim aşamasında bulunuyor. Erken genişleme ve duyuru çabaları ileride ciddi revizyonlar getirebileceği için planlarını bir kez daha dikkatle gözden geçirmelisin. Profesyonel dünyada 'henüz bitmedi' bilinciyle hareket etmek, hata payını en aza indirecektir.

Vizyoner duruşun sayesinde iş dünyasında fark yaratsan da somut adımlar atmadan önce altyapıyı tamamlamalısın. Aceleci tavırlar, rakiplerine açık vermene neden olabilir. Bugün yapacağın en doğru hamle, projeni sessizce ama derinden olgunlaştırmaya devam etmek olacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Peki ya aşk? Aman dikkat, söz konusu aşk ise bir durumun netleştiğini ve karara bağlandığını düşünmek için bugün henüz çok erken olabilir. Belki de partnerinle yaşadığın bir sorunun çözüldüğünü zannedebilirsin. Ancak konunun hâlâ açık uçlu kısımları bulunuyor olabilir. Tabii bekarsan, karşına çıkan insanın niyetini çözdüğünü düşündüğün anlara dikkat etmelisin. Zira öngörülü ve önlem alarak ilerlersen, duygusal dünyandaki belirsizlikleri çok daha sağlıklı bir şekilde çözersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...