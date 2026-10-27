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Kova Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ekim Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay beşinci evinde kalp, sırt ve göğüs bölgeni duygusal yoğunluğa karşı hassaslaştırıyor; sabahki Plüton üçgeni nefesini derinleştirmek için iyi bir saat. Ay'ın Uranüs'le öğle kavuşumunda ani bir heyecan çarpıntı gibi hissedilebilir, kahveyi azalt. Satürn üçüncü evinde kollarını ve omuzlarını ekran başında yorabilir; akşamki sekstil esneme molalarını ödüllendirir. Mars ve Jüpiter yedinci evinde ilişkilerde enerjiyi yükseltiyor, tartışmalardan sonra kalp ritmini sakinleştirmek için yavaş bir yürüyüş yap. Venüs geri giderken Chiron'la karşı karşıya gelerek omuzlarda ağırlık hissi bırakabilir; sıcak bir havlu iyi gelir. Gece hafif bir yemek ye. Ekran başında göz hizasını koru, arada pencereden uzağa bak. Akşam ılık bir duşla omuz ve bel kaslarını yumuşat. Yatmadan önce telefonu kenara bırak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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