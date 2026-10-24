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Kova Burcu right-white
25 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Ekim Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay üçüncü evinden geçerken el, bilek ve dirsek kasların çok yazı yazma, telefon kullanma ve mesajlaşma yüzünden yorulabilir. Bilek çevirme hareketlerini ve parmak esnetmelerini günün içine serpiştirmek karpal tünel yorgunluğunu önler. Mars'ın sabaha karşı Ay'a uzattığı destek enerjini yükseltmiş, Jüpiter'le buluşan Ay ise sana canlı bir ruh hali getiriyor. Merkür kariyer evinde geri giderken iş stresi omuzlarına yük bindirebilir; omuz başlarını geriye doğru yavaşça çevir. Telefonu çok tutuyorsan yazıyı iki elle yazmak ve kollarını destekli bir yüzeye koymak da fayda sağlar. Akşam ılık bir yürüyüş seni toparlar, yatmadan önce ellerini ılık suda beş dakika tut. Telefonun ekranını bir elle değil iki elle kullanmak ve bakış hizanı yükseltmek boynundaki yükü hafifletir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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