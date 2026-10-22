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23 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ekim Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Güneş'in kariyer evine geçmesi iş yerinde yoğun tempo getirebilir; ayak bileklerinde ve bacaklarında ağırlık hissedebilirsin. Daha sabahın ilk ışıklarında kurulan Ay Merkür üçgeni toplantı öncesi gerginliğini azaltıyor. Öğle saatlerinde her saat başı ayağa kalkıp birkaç adım atmak dolaşımı rahatlatır. Merkür yarın retroya girecek, bu yüzden iş çıkışı kısa bir yürüyüşle zihnini boşalt. Akşam yemeğini tuzlu atıştırmalıklarla değil, taze sebzelerle tamamla. Alnına ve şakaklarına ılık bir havlu koymak gerilimi alır. Rahat ayakkabı giymek bugün bacaklarını korur. Bacaklarını bir yastığa yaslayıp on dakika uzanmak kan dolaşımını rahatlatır. Su içmeyi unutma ve sıcak bir bitki çayı iç. Uzun süre aynı pozisyonda kalma. Öğün aralarında bir avuç badem yemek enerjini dengeler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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